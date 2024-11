Nowy metropolita warszawski. Szansa na zmianę i dowód na krótką ławkę w Kościele [OPINIA]

Trzy metropolie nadal wolne

I wreszcie kwestia ostatnia. Ta nominacja oznacza, że choć Warszawa ma nowego biskupa, to nadal - dokładnie jak wczoraj - do obsadzenia pozostają trzy metropolie. Teraz są to metropolia krakowska (które z utęsknieniem oczekuje na nowego biskupa, który zastąpi arcybiskupa Marka Jędraszewskiego), metropolia poznańska (której arcybiskup Stanisław Gądecki osiągnął już wiek emerytalny) i metropolia katowicka (której biskup został przeniesiony do Warszawy). Jeśli by obsadzić metropolię warszawską, trzeba było sięgnąć po metropolitę katowickiego, który dopiero został tam skierowany, to można zadać pytanie, czy Watykan znajdzie odpowiednich kandydatów na pozostałe trzy? I czy nimi także zostaną arcybiskupi z już obsadzonych metropolii, czy tylko ordynariusze (jak to miało miejsce w przypadku obsadzonej już metropolii szczecińsko-kamieńskiej)?