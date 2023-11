Kogo PiS oddeleguje do komisji śledczych? Znamy scenariusze

- Mamy do czynienia z patodemokracją. Większość sejmowa ma nam wskazywać, kogo możemy desygnować na poszczególne stanowiska? Chcieli nam dyktować, kogo mamy wskazać na funkcje wicemarszałków, kogo mamy wskazywać do sejmowych komisji, a teraz chcą nam wybierać kandydatów do komisji śledczych? To absolutnie niedemokratyczne - przekonuje w rozmowie z WP polityk PiS Wojciech Skurkiewicz.