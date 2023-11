"Polityczna hucpa". Fogiel atakuje pomysł komisji śledczych

W nowym Sejmie zostaną powołane trzy komisje śledcze, które mają się zająć wyborami kopertowymi, aferą wizową oraz wykorzystywaniem systemu Pegasus do podsłuchów. - Trzeba mieć świadomość, że jeżeli Donald Tusk zapowiada powołanie komisji śledczej, to należy zadać sobie pytanie, co chce ukryć, o czym nie chce mówić - mówił w programie "Tłit" poseł PiS Radosław Fogiel. Przekonywał, że to są tematy, którymi zajmują się lub powinny zajmować się służby. - Te komisje nie mają podstaw i są wyłącznie polityczną hucpą - mówił. Na uwagę, że na nieprawidłowości przy wyborach kopertowych wskazywała Najwyższa Izba Kontroli, Fogiel przekonywał, że prezes instytucji jest upolityczniony. - Marian Banaś okazał się człowiekiem skompromitowanym i wybór go był błędem - mówił. Stwierdził, że PiS jako klub jeszcze nie zdecydowało nad potencjalnymi kandydatami na członków komisji śledczych.

