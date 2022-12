Kluczowe wyspy na Bałtyku. Finowie drżą o ich bezpieczeństwo

Na Wsypach Alandzkich swoją siedzibę ma rosyjski konsulat, który ma formalnie nadzorować ich demilitaryzację. - Należy oczywiście zadać pytanie, jaka jest rola konsulatu i po co on tam jest. Pytanie, czy chcemy, by to Rosja monitorowała demilitaryzację. To jest coś, co należy przedyskutować - wskazuje Rundqvist.