Kluczowe wybory w Kościele [OPINIA]

Przewodniczący KEP nie ma, co nieustannie warto przypominać, władzy nad pozostałymi biskupami, a jego prerogatywą i możliwości działania są głównie publiczne wypowiedzi. Jeśli coś zmieniłby ten wybór, to co najwyżej ton publicznych wypowiedzi. Ważne jest to również dlatego, że to właśnie nowy przewodniczący KEP będzie budował nowe relacje z koalicją rządzącą, a i w tej kwestii potrzebne jest nowe otwarcie. Jak się zdaje, arcybiskup Polak jest bardziej zdolny do takich rozmów niż arcybiskup Depo.