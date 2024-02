Kto zastąpi abp. Gądeckiego? Jest dwóch mocnych kandydatów

Dojdzie do zmian w kościele?

- Oznaczałoby to zwycięstwo frakcji bardziej umiarkowanej niż Gądecki, ale jednak nie tak reformatorskiej jak kard. Ryś czy prymas Polak. Zarówno Galbas jak i Wojda w tej naszej falandze, jakbyśmy ustawili tych biskupów w równym szeregu i wskazywali od prawa do lewa, sytuują się na lewo od Gądeckiego, przyjmując, że Gądecki jest gdzieś jednak w miarę po środku - mówi w rozmowie z tokfm.pl prof. Arkadiusz Stempin, historyk i politolog z uczelni Janusza Korczaka w Warszawie oraz Albert-Ludwigs-Universitat we Fryburgu.