Kardynał Grzegorz Ryś alarmuje. "Jesteśmy w stanie absolutnie krytycznym"

Brakuje konsekwencji?

Kardynał przyznał, że polskim biskupom brakuje konsekwentności w tym, by zawsze oddzielać Kościół od polityki. Wynikać to z faktu, że czasem nie da się jednoznacznie określić, co nią jest. - Nie powiedziałem, że jesteśmy w swoim postępowaniu zawsze konsekwentni z tym, co robimy. Jest wiele podobnych niekonsekwencji, ale to nie oznacza, że wyznajemy różne zasady. Przejście od zasad do zastosowania jest za każdym razem działaniem konkretnego człowieka - stwierdził duchowny.