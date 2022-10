Kleszcze w październiku. Główny Inspektorat Sanitarny przypomina, że kleszcze wciąż są aktywne

Jesienne miesiące to czas, kiedy wiele osób wybiera się do lasu w poszukiwaniu grzybów. Trzeba jednak pamiętać o tym, że nadal można spotkać tam klesze. "Wybierając się na spacer, czy do lasu na grzyby uważajmy, żeby nie wrócić z pasożytem na skórze" – alarmuje Główny Inspektorat Sanitarny. Kleszcze w październiku nadal stanowią zagrożenie. Jak można się przed nimi uchronić?