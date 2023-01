Kłamstwa Ławrowa. "Będzie odpowiadał jak Ribbentrop"

Minister Spraw Zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow oskarżył Stany Zjednoczone o budowę koalicji na rzecz rozwiązania kwestii rosyjskiej w taki sposób, jak Hitler chciał rozwiązać w Europie kwestię żydowską. - To zdumiewające. Tym bardziej, że jeśli miałbym coś porównywać do II wojny światowej, to porównywałbym reżim moskiewski do reżimu hitlerowskiego. To reżim faszystowski, który kieruje Rosją w sposób podobny do tego, jak realizował swoje zadania Hitler. Ławrow będzie odpowiadał jak Ribbentrop po II wojnie światowej za zbrodnie wojenne. Jest takim samym zbrodniarzem jak ci, którzy nakierowali rakiety na miasta ukraińskie i mordowali w Buczy. Jest to człowiek, który stoi za agresją przeciwko Ukrainie. Będzie odpowiadał przed trybunałem międzynarodowym. To zbrodniarz - mówił w programie "Newsroom WP" płk Andrzej Derlatka, były szef Agencji Wywiadu.

