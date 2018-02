Kinga Rusin ostro o Janie Szyszce. Były minister odpowiada: A kto to jest?

- Przyszedł wizytator Jan Szyszko i patrzy, czy głosujecie państwo, tak jak on sobie zażyczył – mówiła na sejmowej komisji środowiska Kinga Rusin. Były minister środowiska odpowiedział na te zarzuty.

- Dyskusja, która się tutaj toczy i argumenty wysuwane przez stronę społeczną i rolników ma charakter edukacyjny. Nie ma ona żadnego wpływu na proces legislacji, bo posłowie partii rządzącej głosują pod dyktando. Powiedzmy sobie szczerze, że to jest wielką farsą i hipokryzją. Przyszedł wizytator Jan Szyszko i patrzy, czy głosujecie państwo, tak jak on sobie zażyczy – mówiła w poniedziałek do posłów PiS Kinga Rusin, podczas posiedzenia sejmowej komisji na temat nowelizacji ustawy o prawie łowieckim.