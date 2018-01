Kinga Rusin krytykuje ostro ministra środowiska. Apeluje do Marty Kaczyńskiej o wywiązanie się z publicznych deklaracji

Telewizyjna gwiazda nie odpuszcza Ministerstwu Środowiska. Punktuje ostatnie działania i obnaża dwulicowość nowego ministra, który nie wywiązuje się ze swoich obietnic i jest jedynie "marionetką" Szyszki. Rusin apeluje też do Marty Kaczyńskiej, która deklarowała, że jest przeciwniczką polowań.

Po rekonstrukcji rządu Kinga Rusin najwyraźniej wiązała duże nadzieje z następcą Szyszki, Henrykiem Kowalczykiem. Niestety, nowy minister środowiska mocno rozczarował dziennikarkę, o czym postanowiła napisać na swoim profilu na Instaramie. Następca Szyszki obiecywał, że przyjrzy się propozycjom ekologów. Zapewniał też, że opóźni głosowanie w podkomisji, by lepiej przygotować nowelizację. Tak się jednak nie stało.

- Obiecał, że przedstawi poprawki do minionego wtorku, a jeśli nie uda się nowelizacji poprawić, odłoży głosowania w podkomisji, by móc pracować spokojnie nad tymi bardzo ważnymi przepisami. Obie obietnice złamał - napisała dziennikarka. - Czuję się osobiście oszukana przez Henryka Kowalczyka. Łudziłam się, że zmiana ministra środowiska daje nadzieję na wzięcie pod uwagę opinii przytłaczającej większości Polaków, którzy nie chcą Rzeczypospolitej myśliwych. Przyjęłam jego zaproszenie na konsultacje społeczne do Ministerstwa, które okazały się li tylko medialnym cyrkiem. Padły konkretne obietnice, ale okazały się deklaracjami "pod publiczkę" - dodała zawiedziona prezenterka.