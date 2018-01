Kinga Rusin opublikowała szokujące zdjęcie. Nie odpuszcza ministrowi Szyszce

Od lat angażuje się w ochronę przyrody, od miesięcy jest na wojnie z ministrem Szyszką. Kinga Rusin nie odpuszcza. Broniła drzew w Puszczy Białowieskiej, apelowała, by nie strzelać do łosi, teraz walczy z prawem łowieckim. Od kilku dni dziennikarka publikuje szokujące zdjęcia i poruszające apele. Właśnie pojawił się kolejny.

"Szokuje Was to zdjęcie? Mnie też! Nie pozwólmy na to! Nie poddawajmy się! Jeszcze jest cień szansy na odwrócenie strasznego losu dzikich zwierząt w Polsce!" – zaczyna swój wpis dziennikarka.