Za przeszkadzanie myśliwym podczas polowania zapłacisz grzywnę

Myśliwi dopięli swego. Teraz to oni będą decydować, czy możesz spacerować po lesie i zbierać w nim grzyby. Jeśli będą akurat polować, mogą cię z niego wyrzucić. Jeśli ich nie posłuchasz, zapłacisz grzywnę. Nawet jeśli to będzie twój prywatny las.

Znany dziennikarz i działacz na rzecz ochrony przyrody twierdzi, że ten zapis może skutecznie uniemożliwić nam wstęp do lasu. Wystarczy, że myśliwi powieszą sobie tabliczki, informujące o polowaniu. Co więcej, zapis ten obowiązuje także właścicieli prywatnych lasów, które nie zostały wyłączone z obwodów łowieckich. A to oznacza, że nawet właściciel lasu, będzie miał mniej do powiedzenia niż polujący w nim myśliwi.