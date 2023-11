Kim jest Marek Pęk? Jego kandydatura nie spodobała się koalicji

W latach 2002-04 był asystentem radców prawnych zarządów spółek: Vega w Krakowie (2002 r.), Biprokom Kraków (2002-03) i Biura Rozwoju Krakowa (2003-04). Od 2004 do 2009 r. pełnił funkcję asystenta prawnego posłów do Parlamentu Europejskiego. W okresie 2010-14 prowadził firmę "Doradztwo Prawne Marek Pęk", a od 2009 do 2015 r. współpracował z kancelarią notarialną prowadzoną przez jego żonę w Krakowie.