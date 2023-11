Nowy marszałek w Senacie. 66 senatorów "za"

- Przyszłość bezpieczną, dobrą, optymistyczną. Mam nadzieję, że tutaj wszyscy razem pokażemy, że polityka to są także wartości. Senat poprzedniej kadencji pokazał to, jak ważne jest stanie na straży konstytucji, jak ważne jest pokazywanie, że wartości, prawda, mają ogromne znaczenie w życiu politycznym. Jestem przekonana, że my wszyscy tutaj, czując za nami głosy milionów Polaków, będziemy taką politykę w Polsce uprawiać. Uczciwą, przewidywalną, odpowiedzialną. Taką, która będzie budowała optymizm, budowała wartości i nikogo nie będzie z naszego życia wykluczała - mówiła.