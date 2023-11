Ważą się losy Witek i Bosaka. Znamy scenariusz, będzie gorąco w Sejmie

Bosak będzie mógł liczyć na głosy 194 posłów PiS i 18 Konfederacji. Łącznie daje to 212 głosów. Potrzeba zatem jeszcze 19 kolejnych. Konfederacja liczy na to, że część posłów Trzeciej Drogi wyłamie się i ostatecznie poprze to, by formacja Bosaka i Mentzena miała swojego przedstawiciela w Prezydium.