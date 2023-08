Kiedy wybory? Prezydent zapowiada ogłoszenie terminu. "Zapewniam"

Kiedy odbędą się wybory?

W zapowiedziach i medialnych doniesieniach najczęściej pojawia się informacja, że wybory parlamentarne zostaną ogłoszone 15 października. - Wszystko wskazuje na to, że będą gdzieś koło połowy października, akurat 15 jest niedziela, więc być może to będzie 15, ale to decyzja prezydenta - zapowiadał prezes PiS Jarosław Kaczyński.