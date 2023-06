Kiedy przełom na froncie? Polski generał wylicza warunki

- Analizując słowa Zełenskiego, można by podzielić trwającą operację na dwie części: Ukraińcy generalnie prowadzą działania obronne, a na niektórych kierunkach wykonują ataki. Oznacza to, że nie jest to kontrofensywa, bo to pojęcie operacyjne, a działania są wówczas bardzo szerokie - mówił gen. Skrzypczak, podkreślając, że tak dużej operacji nie da się prowadzić na czterech kierunkach, także ze względu na potencjał Ukrainy, który jest niewystarczający.