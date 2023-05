Katastrofa czterech maszyn w Rosji. Pierwszy komunikat Ukrainy

- Te samoloty miały zaatakować Ukrainę. Chcieli zbombardować naszych ludzi i nasze regiony. Robią to każdego dnia. Tym razem okazuje się, że to Rosja jest zaangażowana w masową katastrofę lotniczą. To był "czarny dzień lotnictwa". Wiemy, że już sprawdzają, kto zawinił i kogo ukarzą za bałagan. Miło dostawać takie informacje od wroga - zdradził Ihnat.