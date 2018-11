Katarzyna Lubnauer: To nie są negocjacje, lecz korupcja polityczna

- Problemem jest to, że to nie są negocjacje. Część to zwykła korupcja polityczna - powiedziała Katarzyna Lubnauer o propozycjach składanych przez PiS samorządowcom z opozycji. Zapowiedziała też, że Nowoczesna zagłosuje przeciwko ustawie o wolnym dniu 12 listopada.

Katarzyna Lubnauer, szefowa Nowoczesnej (PAP, Fot: Tytus Żmijewski)

Katarzyna Lubnauer powiedziała w Radiu Zet, że w sejmiku dolnośląskim nadal trwają negocjacje z Bezpartyjnymi Samorządowcami nad stworzeniem szerokiej koalicji. Bezpartyjni mają sześć mandatów w 36-osobowym sejmiku, więc o ich względy zabiega zarówno PiS, jak i Koalicja Obywatelska.

- Problemem jest to, że to nie są negocjacje, nie są to propozycje, które mają taki charakter, że część można z nich pokazać, a części nie. Część tego to zwykła korupcja polityczna - stwierdziła Lubnauer. Jako przykład podała radnego z Mazowsza, który miał otrzymać od Prawa i Sprawiedliwości propozycję pracy w spółce energetycznej.

- Nie przyjął jej, ale takich propozycji korupcyjnych jest wszędzie pełno. Łącznie z tym, że iluś tam radnym obiecywana jest funkcja marszałka - stwierdziła szefowa Nowoczesnej.

Wyraziła jednak przekonanie, że Koalicji Obywatelskiej uda się utrzymać połowę sejmików, czyli osiem.

Nowoczesna nie chce wolnego dnia

Liderka Nowoczesnej kategorycznie stwierdziła, że 12 listopada nie powinien być wolnym dniem. W środę ustawa ponownie będzie głosowana w Sejmie. Lubnauer zapowiedziała, że jej klub będzie głosował przeciwko niej.

- Oznacza to kilkanaście tysięcy rozpraw sądowych, które się nie odbędą, ileś wizyt lekarskich, które się nie odbędą. Dzieci, z którymi rodzice muszą zastanowić się, co zrobić, ponieważ nie będą pracować szkoły. Jak człowiek przedsiębiorczy ma cokolwiek planować – ma umówione, zakontraktowane usługi u konkretnej osoby i nagle się dowiaduje, że mu ten dzień wypada z planu. I to się dowiaduje nie na miesiąc przed, tylko na kilka dni przed, bo ja przypomnę, że ta ustawa jeszcze nie przeszła przez Sejm - powiedziała Katarzyna Lubnauer.

Szefowa Nowoczesnej zapowiedziała również, że nie bedzie uczestniczyła w oficjalnych obchodach stulecia odzyskania niepodległości. Ten dzień zamierza spędzić w Łodzi na Paradzie Niepodległości. Rano złoży kwiaty w Warszawie z delegacją swojej partii oraz Koalicji Obywatelskiej.

