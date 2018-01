Katarzyna Lubnauer: PiS zawsze chciał, żeby nic mu nie wyrosło tam z prawej strony

- PiS chciał zagospodarować te środowiska, chciał być dla tych ludzi, którzy reprezentują takie poglądy, jedyną partią jeśli chodzi o wybory – stwierdziła przewodnicząca Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer.

- Jeżeli spojrzymy na to wszystko, co się dzieje to widać przyzwolenie – stwierdziła Katarzyna Lubnauer w radiowej "Trójce".