Karpiński na wolności. Polityk zabrał głos

- Proszę porównać zdjęcia pana Włodzimierza przed aresztem, a teraz. My jako obrona spotykaliśmy się z panem Włodzimierzem raz na tydzień, raz na dwa. W mojej ocenie jest to człowiek, który najbardziej godnie ze wszystkich moich klientów zniósł osadzenie. Z dużą pokorą, ale i niezłomnością, pokazując nam bardzo piękną postawę propaństwową, martwiąc się o to, co należy w tym systemie naprawić, by ludzie byli traktowani bardziej podmiotowo - mówił Królikowski.