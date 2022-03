"Kapłan diabła". Kanada ściga drapieżcę seksualnego z Francji

Jak informuje "Guardian", na prywatnym spotkaniu z papieżem Franciszkiem Natan Obed, szef Inuit Tapiriit Kanatami - kanadyjskiej organizacji etnicznej zrzeszającej Innuitów - poprosił, by papież pomógł w staraniach, by Rivoire mógł odpowiedzieć za krzywdy, które wyrządził. Wezwał papieża, aby wykorzystał swoje "wpływy u odpowiednich władz" do ekstradycji lub osądzenia księdza we Francji.