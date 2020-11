Kapelan narodowców ks. Roman Kneblewski po wizycie w szpitalu. "Jak diablice"

Ks. Roman Kneblewski prowadzi wideo-blog "Tuba Cordis", a w ostatnim nagraniu zajął się tematem Strajku Kobiet - wyjaśnia Onet. - To są tylko jedne wulgaryzmy, same wulgarne słowa, skandowane, wykrzykiwane - ocenia ksiądz protesty przeciw decyzji Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji.

Strajk kobiet. Marta Lempart odpowiada ministrowi sprawiedliwości

- Ludzie w internecie identyfikują bandytów, którzy na demonstracji bili ludzi pałkami, gazowali ich. Być może to byli policjanci, ale nie możemy liczyć na to, że wyjaśni to policja czy też prokuratura. My po prostu szukamy bandytów, żeby ich postawić przed sądem - powiedziała liderka Strajku Kobiet. Zdaniem Marty Lempart słowa Zbigniewa Ziobry, "to brednie".