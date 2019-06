Ważą się losy proboszcza z Bydgoszczy. Apel radnych PiS

Bydgoscy radni PiS zaapelowali do biskupa Jana Tyrawy, by nie przenosił ks. Romana Kneblewskiego. Proboszcz parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa miał znaleźć się "na celowniku" kurii przez swoje kontrowersyjne poglądy.

W pierwszą niedzielę czerwca w internecie pojawił się film, na którym Kneblewski prosi Boga o to, "by wytrwał i (...) ukochanej parafii nigdy nie opuścił".

Biskup przeniesie ks. Romana Kneblewskiego? Kontrowersje

Kapłan jest znany z kontrowersyjnych poglądów, którymi regularnie dzieli się z wiernymi w czasie kazań czy na facebookowym profilu. W styczniu 2018 r. zamieścił zdjęcie dziecka przyjmującego komunię z podpisem: "Po katolicku: na kolanach i do ust, a na rękę co najwyżej trzciną". W opinii wielu był to niesmaczny żart z pedofilii.