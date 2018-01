"Na kolana i do ust". Ksiądz tłumaczy i atakuje internautów za skojarzenia

Ksiądz Roman Kneblewski oskarżył internautów o "zboczone skojarzenia". W ten sposób skomentował lawinę wpisów na swoim profilu na Facebooku, które pojawiły się pod jego postem. Jak stwierdził, zaczęli go atakować ludzie chorzy lub opętani.

Proboszcz parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bydgoszczy Roman Kneblewski zamieścił na swoich profilach na Facebooku i Twitterze zdjęcie z mszy, na której widać małego chłopca w czasie eucharystii. Fotografię podpisał: "po katolicku: na kolanach i do ust, a na rękę co najwyżej trzciną".

Co napisał?

"W moim opisie do tego zdjęcia jedyny przekaz stanowi postulat, aby do Najświętszego Sakramentu odnosić się z najwyższą czcią. A że podałem to w żartobliwym opakowaniu, żeby co do tego nie mogło być najmniejszych wątpliwości - opatrzyłem moją wypowiedź uśmieszkiem z przymrużeniem oka" - napisał ksiądz.