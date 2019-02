Ksiądz pił piwo w pociągu. Został przyłapany. Teraz odpowiada: "Zrobiło to ludzkie zero"

Ksiądz Roman Kneblewski został przyłapany na tym, że pije piwo w pociągu. Oburzony wierny zrobił mu zdjęcie i wysłał do kurii. – Piwo było smaczne. Zdjęcie zrobiło ludzkie zero – mówi duchowny.

Ks. Kneblewski opublikował filmik na Youtube, na którym nalewa sobie pełną szklankę piwa. – Dzisiaj parę słów na temat picia alkoholu. Sprowokowało mnie do tego pewne zdarzenie, które miało miejsce kilka dni temu. Jechałem pociągiem z Warszawy do Bydgoszczy. Zjadłem coś w Warsie i potem wypiłem piwo. Bardzo smaczne, niefiltrowane, rzemieślnicze. Ktoś mi zrobił nieproszony z ukrycia zdjęcie – mówi duchowny i pokazuje swoje zdjęcie z pociągu.

Duchowny wyjaśnia, że taką fotografię wraz z opisem przesłała do kurii anonimowa osoba. - Pisało to ludzkie zero bez twarzy imienia i nazwiska – mówi ksiądz. "Witam, w załączeniu foto księdza. Roman Kneblewski, kontrowersyjny kapłan, na którego donosy już były nawet do papieża. W tej chwili modli się w I klasie PKP Intercity z brewiarza, ale z całą pewnością zionie jeszcze piwem ubrany w sutannę. Nie wygląda to właściwie względem głoszonych wartości" – brzmi donos.