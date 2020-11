Strajk kobiet. Marta Lempart odpowiada ministrowi sprawiedliwości

- Ludzie w internecie identyfikują bandytów, którzy na demonstracji bili ludzi pałkami, gazowali ich. Być może to byli policjanci, ale nie możemy liczyć na to, że wyjaśni to policja czy też prokuratura. My po prostu szukamy bandytów, żeby ich postawić przed sądem - powiedziała w Radiu Zet liderka Strajku Kobiet. Jej zdaniem słowa Zbigniewa Ziobry, to brednie.