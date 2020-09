Kapelan narodowców bez parafii. Decyzja Watykanu

Odwołanie Kneblewskiego. Argumentacja biskupa

Powodami decyzji biskupa Tyrwy miał być szereg zaniedbań ze strony Kneblewskiego. Hierarcha tłumaczył, że ksiądz przestał uczestniczyć w życiu diecezji i nie współpracował z innymi duchownymi. Do tego doszły zarzuty o częste wyjazdy przy jednoczesnym zaniedbaniu swojego kościoła. Kneblewski nie podjął żadnych starań o wyremontowanie budynku.

Zmiany w urzędach pracy. "Trzeba iść z duchem czasu"

Ksiądz odwołał się od decyzji biskupa do Watykanu. W pierwszej instancji jego sprawą zajęła się Kongregacja ds. Kleru, która podtrzymała decyzję biskupa Tyrwy. Kneblewski nie dawał jednak za wygraną i skierował swoją sprawę do Sygnatury Apostolskiej, która teraz ostatecznie zdecydowała o pozbawieniu go parafii.