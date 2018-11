Kancelaria Premiera odpowiada sędziemu Łączewskiemu po prawie pół roku

Sędzia Wojciech Łączewski złożył skargę do sądu administracyjnego na przewlekłość działania szefa rządu. W środę dostał odpowiedź z Kancelarii Premiera na swoje pismo z... lipca tego roku - informuje Onet.

Sędzia pisze do premiera

Po wypowiedzi Kopcińskiej sędzia Łączewski wysłał list do premiera Mateusza Morawieckiego, w którym pyta go, czy wypowiedź rzeczniczki jest stanowiskiem całego rządu, czy też "należy ją traktować jako eksces Joanny Kopcińskiej". Sędzia chciał też wiedzieć, czy skazani Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik jako członkowie Rady Ministrów "podejmowali lub zlecali podjęcie działań przeciwko mnie, które miałyby na celu wyeliminowanie mnie z zawodu sędziego, względnie czy Prezes Rady Ministrów zlecił podjęcie tego rodzaju działań w zakresie swoich kompetencji, w tym tych określonych niejawnymi aktami prawnymi".

Gdyby wypowiedź rzeczniczki nie oddawała stanowiska rządu, to sędzia prosi o informację, jakie konsekwencje służbowe podejmie premier wobec minister Kopcińskiej, "która w swoich słowach zamieściła groźbę co najmniej pozbawienia mnie urzędu. Równocześnie informuję, że zamierzam podjąć konieczne i zgodne z prawem działania, które doprowadzą do zniesienia stanu zagrożenia".