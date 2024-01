Kamiński i Wąsik nadal są w więzieniu. Morawiecki potwierdza

Bodnar bierze odwet polityczny

Były premier odniósł się też do decyzji Adama Bodnara. Zgodnie z medialnymi ustaleniami, w ministerstwie sprawiedliwości miała zapaść decyzja, by "nie działać w pośpiechu". Oznacza to, że Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik w areszcie spędzą co najmniej najbliższe godziny, a być może nawet kilka kolejnych dni. - Decyzja Bodnara to rodzaj odwetu politycznego. Ma to zastąpić fakt, że nie toczą się prace nad obietnicami wyborczymi Tuska - stwierdził Morawiecki.