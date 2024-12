Kaczyńskiemu uchylono immunitet. Polacy podzieleni

Sejm zdecydował o wyrażeniu zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Jarosława Kaczyńskiego w związku z oskarżeniem go o pobicie aktywisty Zbigniewa Komosy. Posłowie nie zgodzili się natomiast, by odpowiadał za niszczenie wieńca podczas miesięcznic smoleńskich.