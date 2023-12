Kaczyński znów dał popis. "Walczy o zachowanie żelaznego elektoratu"

- Cały ten rok, który właśnie mija, a szczególnie okres kampanii wyborczej, to była taka permanentna wizyta świętego Mikołaja ze strony PiS-u, który wręczał prezenty Platformie Obywatelskiej, ułatwiając tej ostatniej pozyskiwanie sympatii wyborców, a zwłaszcza mobilizowanie własnego elektoratu. Ta sytuacja, o której mowa w to się wpisuje - ocenił w rozmowie z Wirtualna Polską prof. Rafał Chwedoruk, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego. - To jest nie tylko coś, co ułatwia Tuskowi mobilizację, ale także utrudnia Prawu i Sprawiedliwości docieranie do tych wyborców, który nie należą kręgu najwierniejszego elektoratu, który przyjmie każdy komunikat, a część tego elektoratu oczekuje też takich radykalnych komunikatów. Wyborca, który zaufał PiS w 2019 roku i w dużo mniejszym stopniu w obecnych wyborach, to wyborca umiarkowany, który szuka konsensu, który szuka tego co wspólnotowe - dodał.