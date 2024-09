Kaczyński wybrał partyjną naradę w czasie debaty o powodzi. Nieobecność prezesa PiS

Sejmowa debata na temat powodzi zakończyła się po godzinie 1:20 w nocy. Posłowie PiS pytani o rządową naradę, podkreślają, że członkowie klubu zabierali głos i punktowali rząd, ale nie chcą mówić o nieobecności Jarosława Kaczyńskiego. "Świecący pustkami nocny Sejm, właśnie zakończyły się pytania do rządu. Dlatego przeciągali jak mogli - by ukryć swoją kompromitację, by utrudnić Polakom usłyszenie trudnych pytań, na które rząd nie ma odpowiedzi" – komentował w nocy mediach społecznościowych Radosław Fogiel.