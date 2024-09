Kaczyński szykuje zmiany w PiS. Błaszczak z nową funkcją, mamy listę nazwisk

Komitet wykonawczy PiS. Ujawniamy listę nazwisk

Jak ustalił dziennikarz WP, członkowie komitetu wykonawczego PiS mają zostać wybrani już po kongresie PiS, ale lista kandydatów jest właściwie gotowa. Choć może dojść na niej do niewielkich zmian, to nasi rozmówcy zapewniają, że to "niemal ostateczna lista". Są na niej głównie młodsi politycy PiS oraz część mniej rozpoznawalnych posłów.