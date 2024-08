Będą zmiany w kierownictwie PiS. Sasin potwierdza doniesienia WP

Co z Beatą Szydło?

Sasin był też pytany, czy to do tych zmian w zarządzie odnosiła się wiceprezes partii Beata Szydło, pisząc na platformie X: "Jeśli tak bardzo nie chcecie mnie w kierownictwie PiS, to powiedzcie to publicznie, a nie biegajcie anonimowo szeptać dziennikarzom".