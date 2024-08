Upolityczniony sędzia zajął się sprawą Romanowskiego [OPINIA]

Pierwszy: oto uczciwy sędzia dostał do rozpoznania banalną sprawę, ale dojrzał, że jej istotą jest sprawa znacznie grubsza. Z urzędu więc, jako osoba mająca stać na straży prawa, zajął się tym, co naprawdę istotne. A to że nikt go o to nie prosił ani do tego nie został wyznaczony? Chodzi przecież o praworządność, a nie o skupianie się na szczególikach procedury.