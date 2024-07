Kwaśny owoc Zbigniewa Ziobry [OPINIA]

Trudno nagrania podejrzanego uznać za "podsłuchy" zakładane przez organy państwa osobom podejrzewanym. Trzeba by wpierw udowodnić, że to prokurator wymusił na Tomaszu M. nagrywanie znajomych, a nie np. Tomasz M. postanowił robić to z własnej inicjatywy i następnie przekazywać śledczym nagrania, licząc, że wpłynie to na niższy wymiar kary w przyszłości.