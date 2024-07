Minister powoła, minister odwoła, czyli Rada Fiskalna mniej niezależna niż planowano [OPINIA]

Trwają właśnie prace legislacyjne nad utworzeniem Rady Fiskalnej. Ma to być siedmioosobowy organ, który będzie opiniował projekty ustaw finansowych oraz innych dokumentów rządowych mających wpływ na stabilność finansów państwa i sytuacji makroekonomicznej kraju. Minister finansów nie będzie musiał stosować się do wskazań rady, ale powinien to wówczas uzasadnić. W ten sposób polityka finansowa państwa ma być bardziej ekspercka, a mniej partyjna.