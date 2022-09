Protest przeciwko Kaczyńskiemu. Krzyki i przepychanki z policją

- Jarosław Kaczyński pod pretekstem odwiedzin grobu swojego brata, co miesiąc zaprasza kolegów z partii na zamek. Ochraniają go policja i SOP, zawsze zjeżdżają też karetki. Wszystko jest opłacone z naszych pieniędzy. Poseł ma rozmach, a my protestujemy dlatego, żeby zaczął robić to prywatnie i z własnych pieniędzy, a nie za pieniądze obywateli. Zwłaszcza, że miesięcznica na Wawelu to jest jedna z niewielu okazji, kiedy można go w ogóle spotkać - mówiła jedna z protestujących pań w rozmowie z "Gazetą Wyborczą".