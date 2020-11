Strajk Kobiet. "Polskie Babcie" o akcji służb. "Dopadło nas 30 policjantów, zrobiło się granatowo"

Zgrzyt w KO ws. aborcji. Barbara Nowacka odpowiada Grzegorzowi Schetynie

Strajk Kobiet. "Polskie Babcie" o akcji policji

- Zawsze zgłaszałyśmy nasze protesty i muszę przyznać, że policja odnosiła się do nas z dużą sympatią. Ale w ostatnich dniach coś się zmieniło. Gdy szłyśmy na demonstrację pod ministerstwo edukacji, dopadło nas 30 policjantów, byłyśmy we cztery. Zrobiło się granatowo od mundurów. Zaczęli nas spisywać i straszyć - wspomina Kowalska.

I dodaje, że wypytywały policję, dlaczego to robią. - Powiedzieli nam, że domniemują, iż idziemy na nielegalną demonstrację. Już samo to, że szłyśmy, było dla nich karygodne - stwierdziła kobieta. Podkreśla, że doszło do awantury, policjanci chcieli wręczyć mandaty, jednak "Polskie Babcie" ich nie przyjęły. - W związku z tym będziemy miały sprawę w sądzie. I to tylko za to, że szłyśmy - powiedziała Iwonna Kowalska. Jednocześnie zaznaczyła, że "byłaby ostrożna w krytykowaniu policji".