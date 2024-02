Kaczyński dzwonił do Wojciechowskiego? "Nie sprawdzałem"

- Mam nadzieję, że prezes Kosiniak-Kamysz wskaże choćby jedną moją inicjatywę, której PSL by nie popierało, bo wszystko co wychodziło spod mojej ręki w zakresie wspólnej polityki rolnej było głosowane w Parlamencie Europejskim i w polskim Sejmie. Wszystkie te inicjatywy były popierane przez PSL, a pan Kosiniak-Kamysz osobiście głosował za tym, żeby reformę wspólnej polityki rolnej wprowadzić do polskiego prawa - oświadczył Wojciechowski.