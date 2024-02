Będzie dymisja? Wojciechowski reaguje po słowach prezesa

"Żadna organizacja rolnicza nie wystąpiła przeciwko mnie"

- Napływ ukraińskiego zboża do Polski został całkowicie zatrzymany 15 kwietnia. Jeżeli jakieś zboże jednak do Polski trafia, to jest to wyłącznie kwestia niedopilnowania tej kwestii przez rządzących - podkreślił gość Grzegorza Jankowskiego.