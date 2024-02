Kaczyński wymusi rezygnację komisarza? "Powinien zakończyć misję"

Komisarz UE ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski powinien zakończyć swoją misję; będę go dzisiaj o to prosił, ale nie mam żadnego wpływu na to, czy on jest komisarzem, czy nie - powiedział w piątek prezes PiS Jarosław Kaczyński. Wcześniej wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz wezwał, by Wojciechowski podał się do dymisji.