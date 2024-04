Kaczyński definiuje, kto jest Polakiem. Grzmi o uderzeniu, "likwidacji" i ataku na Polskę

- Wszystko to uderza w naszą wolność. Zielony Ład, a mówi się wprost, prowadzi np. do ograniczenia lotów samolotami. To bardzo daleko idące ograniczenia, a my jesteśmy narodem, który chce różnych swobód - codziennych i politycznych. My chcemy podróżować i to bardzo często tanimi liniami lotniczymi. Chcemy też jeść to, co lubimy. Polacy chcą żyć w zgodzie z modelem, który znamy i chcemy go umocnić! - kontynuował prezes PiS. - Zielony Ład jest przeciwko wszystkim Polakom! - podkreślał, na co sala ponownie zaczęła bić brawo.