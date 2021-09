Kaczyński czy Morawiecki? Kto jest lepszym premierem? Marek Suski nie ma wątpliwości

Suski o ludziach Morawieckiego w spółkach Skarbu Państwa: To są fachowcy i to nie jest nic nadzwyczajnego

W rozmowie z Radiem ZET poseł Marek Suski odniósł się również do listy osób, które z polecenia premiera Mateusza Morawieckiego trafiły do spółek Skarbu Państwa, do której dotarł reporter radia. - Znam kilka osób poleconych przez premiera, które pracują w spółkach Skarbu Państwa. To są fachowcy i to nie jest nic nadzwyczajnego. To nie jest rodzina premiera - stwierdził polityk.