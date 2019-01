Jurek Owsiak zaskoczył. Mocne słowa Szymona Hołowni o decyzji prezesa WOŚP

"Chłopie, weź to jeszcze przemyśl" - napisał Szymon Hołownia w mediach społecznościowych. Zarówno on, jak i arcybiskup Stanisław Gądecki czy Janina Ochojska są przeciwni rezygnacji Jurka Owsiaka z funkcji szefa Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

"Po ludzku go rozumiem, gdy mówi, że nie chce swoją obecnością prowokować kolejnych takich ataków, ma nadzieję, że gdy się trochę schowa - atmosfera, w której możliwe jest, jak się okazuje, nawet takie barbarzyństwo, się jakoś rozrzedzi. To, co się stało, musi stanowić dla niego cholerny psychiczny koszt" - stwierdził Hołownia.