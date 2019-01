Janina Ochojska apeluje do Owsiaka. "Hejt nie zniknie"

Szefowa PAH zaapelowała do Jerzego Owsiaka, który zrezygnował z szefowania Fundacji WOŚP. Aktywista stwierdził, że jego osoba budzi zbyt dużo negatywnych emocji. - To nie Ty jesteś jego obiektem, tylko dzieło, które tworzysz - powiedziała Ochojska, zwracając się do Owsiaka.

Janina Ochojska i Jerzy Owsiak w 2014 r. (East News, Fot: JAN GRACZYNSKI/East News)

- Jurek, nie możesz brać na siebie tego, co się wydarzyło. Hejt, nienawiść i groźby, z którymi walczysz od tylu lat, nie ustaną z powodu Twojego ustąpienia - powiedziała Janina Ochojska na antenie TVN24.

Szefowa Polskiej Akcji Humanitarnej zwracając się bezpośrednio do Jerzego Owsiaka przekonywała go, że to nie on jest obiektem nienawiści, "tylko dzieło, które tworzy".

Ochojska apeluje do Owsiaka

- Jednoczysz ludzi wokół czegoś, co jest wspaniałe. Łatwiej jest rządzić ludźmi podzielonymi, którzy się nienawidzą - powiedziała Ochojska. Jak przekonywała, Jerzy Owsiak potrafił się temu przeciwstawić.

W najbliższych godzinach na ulicach polskich miast pojawią się tysiące ludzi. Biorąc udział w marszach, wyrażą swój sprzeciw wobec przemocy i nienawiści. - Szkoda, że trzeba było takiej tragedii. Nie dajmy niszczyć dobra - stwierdziła szefowa PAH.