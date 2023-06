"Jojo" Brudziński na czele kampanii. Bulterier Kaczyńskiego staje do walki

Pojawiały się pytania, czy będzie on tylko ciągnącym listę PiS-u i po ewentualnej wygranej zrezygnuje z mandatu, czy zdecyduje się na wyjazd do Brukseli. Brudziński od początku zapewniał, że pojedzie do Brukseli, "jeśli taka będzie wola wyborców". W wyborach zdobył 185 168 głosów – to najlepszy wyniki na liście PiS-u. Do Brukseli pojechał.