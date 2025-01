"Musi być obowiązkowy". Najbliższy koalicjant uderza w PSL

Wypowiedź Władysława Kosiniaka-Kamysza na temat edukacji zdrowotnej wywołała oburzenie w koalicji rządzącej. Wicepremier w niedzielę ogłosił, że będzie ona przedmiotem nieobowiązkowym, a o udziale będą decydować rodzice. Minister obrony przekonywał, że uzgodnił to z premierem, ministrą edukacji i szefem MSWiA, ale zdaniem Koalicji Obywatelskiej, Lewicy i Polski 2050 "wyszedł przed szereg".

Według ustaleń WP temat napięć na linii MON-MEN pojawi się podczas spotkania resortu edukacji. Z kolei źródła w PSL zapewniają, że już w ubiegłym tygodniu posłowie podczas posiedzenia klubu usłyszeli, że decyzja w sprawie edukacji zdrowotnej została im ogłoszona jako fakt. Potwierdziła to również Magdalena Sroka, rzeczniczka klubu PSL.

- Władysław Kosiniak-Kamysz zakomunikował o ustaleniach, do których doszło. Kwestia wychowania zdrowotnego będzie, ale nie w obowiązkowej formule. To jest komunikat, który przekazał pan wicepremier. Według mojej wiedzy wynika to z ustaleń, które zostały poczynione – stwierdziła Magdalena Sroka w programie "Tłit" WP.